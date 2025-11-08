SPD, Die Linke und Grüne in der Stadt Schönebeck schlagen vor, den städtischen Beitrag zur Feuerwehrrente von 10 auf 15 Euro anzuheben - mit geteiltem Echo.

Die Feuerwehren der Stadt führen regelmäßig Übungen durch, hier letztens im Gymnasium.

Schönebeck. - Ziemlich blitzartig hat die Fraktion SPD/Die Linke/Grüne einen Antrag zur Behandlung in den Stadtrat eingebracht. Es geht um die Anpassung des städtischen Beitrages zur Feuerwehrrente, die schon zum 1. Januar 2026 gültig werden soll. Die Euphorie dazu ist beim Oberbürgermeister (CDU) zunächst verhalten.