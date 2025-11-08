Die Radwege bei Meitzendorf und Ebendorf lassen weiter auf sich warten. Planung, Umweltprüfung und Grundstücksfragen verzögern den Baustart bis mindestens 2027.

Radwege an L47 und L48: Baubeginn wohl erst ab 2027

Entlang der Landesstraße 48 zwischen Barleben und Ebendorf soll nun doch ein Radweg gebaut werden.

Meitzendorf/Ebendorf - Die Planungen für die langersehnten Radwege entlang der Landesstraße 47 bei Meitzendorf sowie der L48 zwischen Ebendorf und Barleben laufen auf vollen Touren. Das hat der Pressesprecher der Gemeinde Barleben, Thomas Zaschke, auf Nachfrage mitgeteilt. Doch mit Beginn beider Baumaßnahmen ist demnach wohl nicht vor 2027 zu rechnen.