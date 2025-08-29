Kosten für Kinderbetreuung Neue Kita-Gebühren beschlossen: Was auf Halberstadts Eltern künftig zukommt
Jedes Jahr werden die Beiträge, die Eltern in Halberstadt für die Kinderbetreuung in Krippe, Kindergarten und Hort zahlen, neu berechnet. Nachdem 2024 der Stadtrat eine Erhöhung abgelehnt hatte, standen am 28. August die Gebühren für 2026 zur Entscheidung.
Aktualisiert: 29.08.2025, 21:16
Halberstadt. - Müssen Eltern in Halberstadt ab Januar 2026 mehr für die Betreuung ihrer Kinder in der Kita und Hort berappen? Darüber haben am Donnerstagabend die Stadträte entschieden.