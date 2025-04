Dingelstedt. - Zum inzwischen fünften Mal hatten sich die ehemaligen Mitschüler der damaligen POS Pabstorf kürzlich in Dingelstedt getroffen.

„Das Treffen stand dieses Mal unter dem Motto 'Halb und halb'“, erzählt Lotti Medau, Teilnehmerin und Mit-Organisatorin. „Denn wir alle haben unser halbes Leben in der DDR und die andere Hälfte im vereinten Deutschland.“

Neben vielen Gesprächen und dem gemeinsamen Schwelgen in Erinnerungen stand daher auch ein kleines Quiz auf dem Tagesprogramm. Hier galt es Fragen wie „Was kostete eine Schlager-Süßtafel?“, „Wer oder was war MUX?“ oder „Welcher Schock wurde in der DDR täglich von Tausenden bewusst ausgelöst?“ zu beantworten - was für große Belustigung sorgte.

Köstlichkeiten aus DDR-Zeiten

Auch kulinarisch blieb man in der DDR-Zeit: Jägerschnitzel, Soljanka und andere typische Gerichte kamen auf den Tisch.

Große Freude gab es auch, weil eine ehemalige Mitschülerin anwesend war, die nach dem ersten Treffen 1998 nicht mehr auffindbar war - jetzt aber wieder teilnahm. „Es waren rührende Momente beim Wiedersehen“, sagt Lotti Medau.

Ein kleiner Spaziergang führte zum Hof von Schumanns und Johannsons, „wo zum bereits zweiten Mal ein kleiner Umtrunk auf uns wartete“, so Medau weiter. „Vielen Dank dafür!“

Das nächste Treffen in zwei Jahren wird bereits geplant - und soll dann in Pabstorf stattfinden. Dies war aufgrund fehlender Gastronomie nicht möglich, kann nun im Sportlerheim aber gewährleistet werden.

Erhard Plachetta. Foto: Medau

Doch nur einen Tag nach diesem gelungenen Treffen voll schöner Momente, folgte ein Schock: „Am Sonntag traf uns die Nachricht vom Tod unseres Klassenkameraden Erhard Plachetta sehr hart“, sagt Lotti Medau traurig. „Unser Leo war liebenswert, freundlich und konnte uns immer zum Lachen bringen. Wir sind fassungslos und traurig. Unser Beileid gilt den Angehörigen.“