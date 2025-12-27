Seit dem Frühsommer ist Thomas Wartenberg Ortsbürgermeister des Halberstädter Ortsteils Klein Quenstedt. Der 41-Jährige ist nicht nur fest verwurzelt in seinem Dorf, sondern auch mit der Region. Das hat sportliche Gründe.

Klein Quenstedts Ortsbürgermeister Thomas Wartenberg hat viel vor mit seinem Heimatdorf

Das Dorfgemeinschaftshaus Klein Quenstedt (Landkreis Harz) wird jetzt zur Baustelle. Grund zur Freude – nicht nur für den parteilosen Ortsbürgermeister Thomas Wartenberg.

Halberstadt. - Wenn Heimatverbundenheit ein Gesicht hätte, es wäre vielleicht das von Thomas Wartenberg. Der 41-Jährige kennt und liebt sein Klein Quenstedt seit Kindertagen. Als neuer Ortsbürgermeister schaut er aber auch über den Tellerrand. Nicht nur der Familie wegen.