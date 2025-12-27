Ehrenamt im Harz Klein Quenstedts Ortsbürgermeister Thomas Wartenberg hat viel vor mit seinem Heimatdorf
Seit dem Frühsommer ist Thomas Wartenberg Ortsbürgermeister des Halberstädter Ortsteils Klein Quenstedt. Der 41-Jährige ist nicht nur fest verwurzelt in seinem Dorf, sondern auch mit der Region. Das hat sportliche Gründe.
27.12.2025, 14:30
Halberstadt. - Wenn Heimatverbundenheit ein Gesicht hätte, es wäre vielleicht das von Thomas Wartenberg. Der 41-Jährige kennt und liebt sein Klein Quenstedt seit Kindertagen. Als neuer Ortsbürgermeister schaut er aber auch über den Tellerrand. Nicht nur der Familie wegen.