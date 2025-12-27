Baumannshöhle im Oberharz Musical-Konzert in Harzer Tropfsteinhöhle: Der Vampir am Klavier spielt in Rübeland
Mit seinem Solo-Programm „Der Vampir am Klavier“ gastiert Musicalstar Thomas Borchert in der Rübeländer Baumannshöhle. Auf was Gäste sich dabei freuen dürfen.
27.12.2025, 15:15
Rübeland. - Auf ein besonderes musikalisches Erlebnis können sich Besucher der Rübeländer Baumannshöhle im Jahr 2026 freuen. Am 25. April gastiert der Musicalstar Thomas Borchert im Goethesaal der Tropfsteinhöhle mit „Der Vampir am Klavier“.