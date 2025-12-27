Mit seinem Solo-Programm „Der Vampir am Klavier“ gastiert Musicalstar Thomas Borchert in der Rübeländer Baumannshöhle. Auf was Gäste sich dabei freuen dürfen.

Musical-Konzert in Harzer Tropfsteinhöhle: Der Vampir am Klavier spielt in Rübeland

In der Rübeländer Baumannshöhle erwartet die Gäste am 25. April 2026 ein besonderes Konzerterlebnis.

Rübeland. - Auf ein besonderes musikalisches Erlebnis können sich Besucher der Rübeländer Baumannshöhle im Jahr 2026 freuen. Am 25. April gastiert der Musicalstar Thomas Borchert im Goethesaal der Tropfsteinhöhle mit „Der Vampir am Klavier“.