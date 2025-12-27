Was bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges die Feodora-Schokolade der Familie Meyer aus Tangermünde war, ist heute „Süßes für Fortgeschrittene“ und vieles mehr der Familie Stehwien aus der Kaiserstadt. Vater und Tochter berichten.

Tangermünde. - Ein kleiner süßer Riegel mit dem Namen „Nährstange“ hat für viele Menschen, vor allem in der Altmark sowie östlich der Elbe, etwas Besonderes an sich. Er wird mit der Kaiser- und Hansestadt Tangermünde in Verbindung gebracht. Das ist seit Jahrzehnten so. Aber wer steckt eigentlich hinter diesem Traditionsriegel?