weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Tangermünde und die süße Tradition: Schokoladenliebe an der Elbe lebt weiter

Tangermünde und die süße Tradition Schokoladenliebe an der Elbe lebt weiter

Was bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges die Feodora-Schokolade der Familie Meyer aus Tangermünde war, ist heute „Süßes für Fortgeschrittene“ und vieles mehr der Familie Stehwien aus der Kaiserstadt. Vater und Tochter berichten.

Von Anke Hoffmeister 27.12.2025, 14:27
Olaf Stehwien und Tochter Elisabeth Stehwien leiten das gleichnamige Tangermünder Unternehmen seit wenigen Monaten gemeinsam.
Olaf Stehwien und Tochter Elisabeth Stehwien leiten das gleichnamige Tangermünder Unternehmen seit wenigen Monaten gemeinsam. Foto:Jan Arndt

Tangermünde. - Ein kleiner süßer Riegel mit dem Namen „Nährstange“ hat für viele Menschen, vor allem in der Altmark sowie östlich der Elbe, etwas Besonderes an sich. Er wird mit der Kaiser- und Hansestadt Tangermünde in Verbindung gebracht. Das ist seit Jahrzehnten so. Aber wer steckt eigentlich hinter diesem Traditionsriegel?