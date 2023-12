Halberstadt. - Das ehemalige Klubhaus Halberstadt ist mittlerweile fast vollständig ein Trümmerhaufen. Keine schlechte Nachricht, denn viele Halberstädter haben darauf gewartet, dass der Schandfleck an exponierter Lage endlich verschwindet.

Seit dem Sommer arbeitet ein Abrissunternehmen im Auftrag einer Investorengruppe, der Spiegel & Harmonie Projektentwicklungs GmbH, an der Beräumung des Grundstücks. Erworben hat das Unternehmen nicht nur das seit Mitte der 1990er Jahre verwaiste Klubhaus samt Grundstück. Zum Paket gehört eine Fläche von insgesamt 18.500 Quadratmetern. Dazu zählten eine Villa und ein verwaister Teppichmarkt an der Harmoniestraße sowie die Parkfläche hinter dem Klubhaus und direkt vor dem Edeka-Markt. Gekauft wurde ebenfalls die noch in Nutzung befindliche Kegelhalle. Die Sportler werden aber nicht auf die Straße gesetzt. Es werde eine Lösung für sie geben, so die Investoren.

Was auf der Abrissfläche des Klubhauses entstehen soll, ist hingegen immer noch nicht ganz klar. Laut Investorengruppe würde man sich ab dem ersten Quartal 2024 damit beschäftigen.