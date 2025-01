Ein herrenloses Gepäckstück hat in einer Bank in Halberstadts Innenstadt einen Großalarm ausgelöst. Der Besitzer des Koffers ist inzwischen ermittelt. Der 38-jährige Harzer muss sich gegenüber der Polizei erklären. Muss er den Einsatz auch bezahlen?

Nach Fehlalarm in Halberstädter Bank: Muss Kofferbesitzer für Einsatzkosten aufkommen?

Die Polizei sperrte nach der Entdeckung des herrenlosen Koffers das Umfeld der Harzer Volksbank in Halberstadt - hier der Hintereingang - umgehend ab Am Ende konnten die Einsatzkräfte aber Etwarnung geben - es war kein Sprengstoff.

Halberstadt. - Nach dem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund eines herrenlosen Koffers in einer Halberstädter Bankfiliale am Dienstagnachmittag ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. Nach Angaben von Reviersprecherin Elisabeth Weber ist mittlerweile klar, wem das Gepäckstück gehört. Ob der Betreffende ganz oder zumindest teilweise an den Kosten des aufwändigen Einsatzes beteiligt werden kann, werde nun geprüft.