Direkt am Zugang zum Breiten Weg in Halberstadt stehen zwei Sechsgeschosser, die einen kompletten Umbau erleben. Nach vielen Arbeiten im Inneren sind jetzt auch außen erste Veränderungen erkennbar. Wann hier wieder gewohnt werden kann.

Die beiden zu DDR-Zeiten in Plattenbauweise errichteten Würfelhäuser am Ende des Breiten Wegs in Halberstadt bekommen ein komplett neues Aussehen. Ein Kran hievt aktuell großzügige Balkons an Ort und Stelle.

Halberstadt. - Die Außenwände und tragenden Elemente im Inneren bleiben. Ansonsten ändert sich alles an den beiden Häusern, die an markanter Stelle in Halberstadts Innenstadt stehen. Die Wohnungsbaugenossenschaft WGH setzt hier an der Kreuzung Breites Tor ein besonderes Pilotprojekt um.