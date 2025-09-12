Die Schinkelkirche hat eine neue Attraktion. Zum Tag des offenes Denkmals ist die historische Orgel wieder spielbar.

Eine kleine Sensation: Kleinwusterwitzer Orgel erklingt nach über 40 Jahren wieder

Kantor Gottfried Spiegel durfte als Erster die Kirchenorgel in Kleinwusterwitz spielen.

Kleinwusterwitz - Sie klingt wieder. Die Kleinwusterwitzer Orgel ist restauriert und bespielbar. Die Reparaturarbeiten sind abgeschlossen. Am Freitagvormittag spielte Kantor Gottfried Spiegel zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder auf dem Instrument. Erstes Stück: Das Präludium in C-Dur von Johann Sebastian Bach. Eigentlich ein Klavierstück, aber es funktionierte. „Die Orgel klingt gut, die Tasten sind wunderbar spielbar“, befand der Kantor nach der Kostprobe.