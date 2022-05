Kräftemessen zwischen Demonstranten und Staat in Halberstadt

Nach einer Verfügung sind für Montag, 21. Februar, eine coronakritische Kundgebung und ein Spaziergang in Halberstadt beantragt. Womit am Abend im Harz zu rechnen ist.

Zum Eklat kam es am vergangenen Wochenende vor dem Haus des Oberbürgermeisters von Halberstadt.

Halberstadt - In Halberstadt wird mit Blick auf die montäglichen Kundgebungen gegen coronabedingte Einschränkungen am Montagabend (21. Februar) mit einem Kräftemessen zwischen Demonstranten und der Polizei – und damit dem Staat – gerechnet. Anlass sind zwei angemeldete Protestveranstaltungen, die am Wochenende bekannt geworden sind.