Es gibt einen Interessenten für das Gebäude, in dem sich bis vor kurzem die evangelische Grundschule Gardelegen befand. Unterdessen hat die Stiftung alles leergeräumt und erntet dafür Kritik.

Gardelegen. - Vor Beginn der Sommerferien wurden an der evangelischen Grundschule Gardelegen zum letzten Mal Zeugnisse ausgeteilt. Die Trägerin, die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland St. Johannes, hatte im Januar das Aus der Schule bekanntgegeben. Inzwischen ist das Gerüst, das als zweiter Fluchtweg diente, abgebaut und die Stiftung hat auch im Gebäude klar Schiff gemacht. Rechtlich ist das vollkommen in Ordnung, dennoch hat es für einige Gardelegener ein Geschmäckle, dass die Stiftung, die schon hinsichtlich der Kommunikation bei der Schließung stark kritisiert wurde, das komplette Mobiliar abgeholt hat.