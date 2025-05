Gesicht der MDR-Sendung Bekannt aus "Kripo live": Wie ein Penisring Harzer Polizeisprecher ins Rampenlicht führte

Uwe Becker - langjähriger Sprecher des Harzer Polizeireviers in Halberstadt und zuletzt Kommissariatsleiter in Wernigerode - verabschiedet sich in die Pension und blickt auf einige schräge Fälle zurück.