Mehr Anträge, mehr Umsatz: Auf dem Papier hat sich die Lage der Baubranche in Deutschland schlagartig gebessert. Warum Handwerker im Landkreis Harz davon aber wenig spüren.

Krise im Handwerk: Neuer Boom auf dem Bau erreicht den Harz nicht

Kommen jetzt sonnige Zeiten auf die Baubranche im Harz zu? Wulfhard Böker bezweifelt dies.

Halberstadt. - Wenn es nach dem Statistischen Bundesamt, ist die Krise auf dem Bau vorbei. Sowohl die Anzahl der Bauanträge als auch der Umsatz in der Branche sind im ersten Halbjahr deutlich gestiegen. Doch Wulfhard Böker, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Harz-Bode, kann dem nicht zustimmen. Er sieht Fehler im System, die verhindern, dass auch die Handwerksbetriebe in der Region unterm Brocken vom Aufschwung profitieren.