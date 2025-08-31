Einsatz in der Börde Auto im Teich versenkt: Missgeschick sorgt für Feuerwehreinsatz, Bilder dokumentieren die Bergung
Ein versunkener Pkw, eine nächtliche Panne und der erste Drohneneinsatz der Flechtinger Feuerwehr: Am Holzmühlenteich bei Hilgesdorf hat es am Sonntagmorgen einen ungewöhnlichen Rettungseinsatz gegeben. Was genau passiert ist.
Aktualisiert: 31.08.2025, 22:02
Flechtingen/Hilgesdorf - Ein außergewöhnlicher Einsatz beschäftigte am Sonntagmorgen die Feuerwehren aus Flechtingen und Calvörde: Ein vollständig im Holzmühlenteich versunkener Pkw musste geborgen werden.