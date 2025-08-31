Einsatz in der Börde Auto im Teich versenkt: Missgeschick sorgt für Feuerwehreinsatz, Bilder dokumentieren die Bergung

Ein versunkener Pkw, eine nächtliche Panne und der erste Drohneneinsatz der Flechtinger Feuerwehr: Am Holzmühlenteich bei Hilgesdorf hat es am Sonntagmorgen einen ungewöhnlichen Rettungseinsatz gegeben. Was genau passiert ist.