Ein versunkener Pkw, eine nächtliche Panne und der erste Drohneneinsatz der Flechtinger Feuerwehr: Am Holzmühlenteich bei Hilgesdorf hat es am Sonntagmorgen einen ungewöhnlichen Rettungseinsatz gegeben. Was genau passiert ist.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 31.08.2025, 22:02
Pkw versenkt: Feuerwehr-Einsatz am Holzmühlenteich bei Hilgesdorf.
Pkw versenkt: Feuerwehr-Einsatz am Holzmühlenteich bei Hilgesdorf.

Flechtingen/Hilgesdorf - Ein außergewöhnlicher Einsatz beschäftigte am Sonntagmorgen die Feuerwehren aus Flechtingen und Calvörde: Ein vollständig im Holzmühlenteich versunkener Pkw musste geborgen werden.