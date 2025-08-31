Die Schützengilde Kalbe hat ihr Fest in Vahrholz gefeiert. Vereinskönige gab es in diesem Jahr nicht. Die Bürger freuten sich über die Anerkennung ihrer Leistungen.

Die Volksmajestäten Uwe Kunze (von links, in Vertretung von Maren Haberland), Marlene Vogel (Volkskönigin), Hannes Ludwig, Rodney Koster (Volkskönig) und Andy Wendt.

Vahrholz. - Dass die Kalbenser Schützengilde von 1848 mal keine Königin oder keinen König zum Schützenfest proklamieren konnte, gab es in den vergangenen Jahren das eine oder andere Mal schon. Doch dass sie nun gar keine Majestäten zum traditionellen Schützenfest ernennen konnte, gab es so noch nie.