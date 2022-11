Sachsen-Anhalts Kundenliebling 2022 kommt aus Halberstadt

Tanja Güldner ist Sachsen-Anhalts Kundenliebling des Jahres. Am 18. November werden der Halberstädterin und ihrem Geschäft „Made by Glückskäfer“ die Auszeichnung übergeben. Wie es dazu kam.

Halberstadt - Deutschland sucht – diesmal den Lieblingsladen. In jedem Bundesland werden heute die Läden geehrt, die ganz oben in der Gunst der Kunden stehen. In Sachsen-Anhalt ist es der in Halberstadts Gröperstraße 48.