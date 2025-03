Tage der Begegnung in Langenstein-Zwieberge KZ-Gedenkstätte: Mit gemeinsamem Tun Hemmschwellen für das Gespräch miteinander abbauen

Seit mehreren Jahrzehnten gibt es sie, die Tage der Begegnung in Langenstein-Zwieberge. Auch in diesem Jahr wird mit unterschiedlichen Aktionen an die Befreiung des Konzentrationslagers erinnert, das nur geschaffen wurde, um in die Thekenberge ein Stollensystem zu schlagen. Dieses Jahr gibt es mehrere konkrete Begegnungsmöglichkeiten mit Angehörigen der Opfer.