Im juristischen Tauziehen um den früheren KZ-Stollen in Langenstein-Zwieberge hat das Land eine krachende Niederlage kassiert. Warum das Land derart in die Defensive geriet und wie es jetzt weitergeht.

Land verliert Tauziehen um KZ-Stollen in Langenstein

Ein kleiner Teil des kilometerlangen Stollensystems ist bislang für Gedenkstättenbesucher zugänglich. All das steht nun wieder völlig infrage.

Langenstein/Magdeburg. - Im juristischen Tauziehen um ein Vorkaufsrecht an der Untertageanlage in Langenstein-Zwieberge hat das Land vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg eine Niederlage kassiert. Die Richter hoben einen entsprechenden Bescheid des Landesverwaltungsamtes auf. Was das für das gesamte Projekt bedeutet.