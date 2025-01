Sparkurs wegen Millionen-Defizit Landrat Balcerowski befürchtet den Kollaps der Landkreis-Verwaltung im Harz

Die Finanzlage des Landkreises Harz ist seit langem angespannt. Nun gewährte Landrat Thomas Balcerowski Einblick in die Bücher und dort stehen tiefrote Zahlen. Was kommt in diesem Jahr auf die Harzer zu?