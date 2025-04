Dolle - Einmal mehr wirft ein motorsportlicher Höhepunkt für 2025 im Norden von Sachsen-Anhalt seine Schatten voraus. Der Motorsportverein Dolle im ADAC ist morgen und am Sonntag, 4. Mai, Gastgeber der Internationalen Deutschen Motocross-Meisterschaft für alle Soloklassen, die durch den Deutschen Motor Sport Bund (DMSB) als höchstes nationales Prädikat ausgeschrieben werden.

Dieses Format mit dem gesamten Fahreraufgebot der Deutschen Meisterschaft, das so genannte MX-Weekend, wird seit 2022 durch den DMSB in Kooperation mit dem ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt ausgeschrieben und deutschlandweit in diesem Jahr an fünf Veranstalter vergeben. Der Motorsportverein Dolle im ADAC ist aus diesem Grund sehr stolz auf das Vertrauen in die Vereinsarbeit durch die Sportverbände und der Nominierung zu diesem Event.

Bereits am 4. Mai finden Wertungsläufe für die Klassen 50 ccm, 65 ccm, Ladies und der 250 ccm Klasse statt. Am Sonntag starten die Klassen 85 ccm, 125 ccm und 450 ccm. Am Sonnabend sowie am Sonntag beginnt das Training um 8 Uhr und der Start erfolgt an beiden Tagen gegen 12 Uhr. Insgesamt werden 281 Starter erwartet.

Sportler aus ganz Deutschland erwartet

Die Vereinsmitglieder arbeiten seit Wochen fieberhaft an der Vorbereitung und Präparation der Motocross Strecke, um den Fans, Ehrengästen und Sponsoren sowie den Sportlern aus ganz Deutschland und ihren Rennteams eine perfekte Veranstaltung zu präsentieren.

Abseits der Rennstrecke ist ebenfalls viel los. Aussteller und Händler werden ihre Produkte wie Crossbekleidung, Spielwaren, Aufkleber oder DVDs rund um den Motorsport anbieten. Die Besucher können im Fahrerlager den Akteuren bei den Rennvorbereitungen über die Schulter schauen, die Mechaniker an den Motorrädern beobachten, bei Interviews zuhören oder mit dem ein oder anderen selbst ins Gespräch kommen.

Tanz in den Mai

Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein des MSV Dolle. Hier bieten die Mitglieder Gegrilltes und Getränke an.

Der Eintritt kostet je Tag 15 Euro für Erwachsene ab 18 Jahre, Rentner ab 65 Jahre zahlen 10 Euro, Kinder und Jugendliche von 10 Jahre bis 17 Jahre zahlen 5 Euro.

30 jahre MSV Dolle

Der MSV Dolle im ADAC feiert an diesem Wochenende anlässlich der Deutschen Meisterschaft im Motocross sein 30-jähriges Bestehen. Dazu lädt der Verein am Sonnabend, ab 18 Uhr, zum Maitanz im Festzelt ein, wobei hier der Eintritt kostenlos ist.

Der Verein bedankt sich bei den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern sowie bei allen Sponsoren, Verbänden und Institutionen für die Unterstützung dieser Großveranstaltung.