Bogenzentrum Huy im Harz feiert zweimal Jubiläum

Die Bogenschützen vom TSV Groß Dahlum feierten dieser Tage in Röderhof gleich zwei Jubiläen.

Röderhof - Legolas aus „Herr der Ringe“, Katniss aus „Die Tribute von Panem“, Disneys Merida, Robin Hood oder Rambo – diese legendären Bogenschützen kennt wahrscheinlich jeder. Doch wer jetzt denkt, so etwas gibt es nur im Film, hat sich schwer getäuscht. Bogensport ist in Deutschland inzwischen weit verbreitet und auch in der Region zu finden.