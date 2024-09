Ein Harzer Verein engagiert sich seit Jahren für die Menschen in der Ukraine. Jetzt wurde erneut ein Hilfstransport in das osteuropäische Land geschickt.

Halberstadt. - „Halt, das muss anders rum!“, ruft Nadja Pilipcuk. Die Ärztin will Fehler vermeiden - beim Beladen eines großen Lkw. Die Männer auf der Ladefläche halten inne und sehen, dass das zusammengeklappte Gästebett gedreht werden muss. So passt es besser in die Lücke, denn am Ende des Pack-Tretis soll möglichst wenig Luft zwischen den Hilfsgütern sein.