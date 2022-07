Löschauto im Osterwiecker Ortsteil streikt

1993 gebaut und seit 1994 in Lüttgenröder Diensten, ist das Löschfahrzeug mit seiner Einsatztechnik und 500 Liter Wasser an Bord nur noch eingeschränkt nutzbar.

Lüttgenrode - Als die Lüttgenröder Feuerwehr am Sonntagnachmittag zu einem Unfall nur wenige hundert Meter vom Gerätehaus entfernt alarmiert wurde, mussten die Einsatzkräfte zunächst passen. Das Löschauto sprang nicht an, und zu allem Überfluss stand das zweite Fahrzeug, der erste vier Jahre alte Mannschaftswagen, zur Reparatur in einer Werkstatt. Erst mit Starthilfe per Überbrückungskabel von einem Privatauto kam der Motor ins Laufen.