Halberstadts historisches Stellwerk steht vor seinem wohl endgültigen Ende – trotz Denkmalschutz. Die Deutsche Bahn plant den Abriss für 2028. Warum die Chancen für eine Rettung des markanten Gebäudes immer weiter schwinden

2028 droht das Aus: Historisches Stellwerk in Halberstadt soll trotz Denkmalschutz verschwinden

Schlechte Aussichten für Eisenbahnromantiker: Das Stellwerk an der Magdeburger Chaussee in Halberstadt soll 2028 verschwinden.

Halberstadt. - Das alte Stellwerk an der Magdeburger Chaussee steht seit 2007 leer. Nun will die Eigentümerin, die DB InfraGo, das Gebäude abreißen lassen, obwohl es unter Denkmalschutz steht. Das ist durchaus erlaubt, sagt die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Harz.