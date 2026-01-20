Ärger über Petitionsausschuss Kampf gegen Kita-Schließung im Harz: Mütter sind empört über Umgang im Landtag

Ein letzter Versuch, ihre Kita in Rohrsheim (Harzkreis) zu retten, hat vier Mütter zum Petitionsausschuss geführt. Auf Ablehnung, Desinteresse und Respektlosigkeit seien sie dabei in Magdeburg gestoßen. Was sie zu berichten haben.