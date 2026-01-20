weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
Ärger über Petitionsausschuss Kampf gegen Kita-Schließung im Harz: Mütter sind empört über Umgang im Landtag 

Ein letzter Versuch, ihre Kita in Rohrsheim (Harzkreis)  zu retten, hat vier Mütter zum Petitionsausschuss geführt. Auf Ablehnung, Desinteresse und Respektlosigkeit seien sie dabei in Magdeburg gestoßen. Was sie zu berichten haben.

Von Vera Heinrich Aktualisiert: 21.01.2026, 17:37
Franziska Kipry, Marcella Huchel und Nadine Richter (v. l.) haben gemeinsam mit Mandy Pinske eine Petition gegen die Kita-Schließung in Rohrsheim auf die Beine gestellt. Sie wurde jüngst im Petitionsausschuss des Landtags Sachsen-Anhalt behandelt.
Rohrsheim. - Franziska Kipry und Marcella Huchel aus Rohrsheim (Harzkreis) sind noch immer irritiert darüber, was sie im Petitionsausschuss des Landtags Sachsen-Anhalt kürzlich erleben mussten.