weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Havelberg
    4. >

  4. Fünf Jahre ohne Krankenhaus: Patienten in Havelberg fragen sich: Wann kommt der HNO-Arzt?

Jetzt einschalten
LIVEZEIT mit Chris jetzt live von den Magischen Lichterwelten aus dem Bergzoo Halle
LIVEZEIT mit Chris jetzt live von den Magischen Lichterwelten aus dem Bergzoo Halle

Fünf Jahre ohne Krankenhaus Patienten in Havelberg fragen sich: Wann kommt der HNO-Arzt?

Seit mehr als drei Jahren will ein Facharzt im Ruhestand aus dem Raum Bitterfeld eine Sprechstunde in Havelberg anbieten, bislang ohne Erfolg. Was sagt die Salus dazu?

Von Andreas König Aktualisiert: 21.01.2026, 17:31
HNO-Arzt Hans-Werner Trummel würde in Havelberg Sprechstunden im MVZ anbieten und in Seniorenheimen Untersuchungen.
HNO-Arzt Hans-Werner Trummel würde in Havelberg Sprechstunden im MVZ anbieten und in Seniorenheimen Untersuchungen. Foto: Andrea Schröder

Havelberg - Ein Ärztehaus mit 24-Stunden-Versorgung an sieben Tagen in der Woche bleibt für Havelberg in weiter Ferne. Viele Bürger wären froh, wenn sie überhaupt einen Hausarzt fänden. Von Fachärzten ganz zu schweigen.