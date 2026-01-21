Seit mehr als drei Jahren will ein Facharzt im Ruhestand aus dem Raum Bitterfeld eine Sprechstunde in Havelberg anbieten, bislang ohne Erfolg. Was sagt die Salus dazu?

Patienten in Havelberg fragen sich: Wann kommt der HNO-Arzt?

HNO-Arzt Hans-Werner Trummel würde in Havelberg Sprechstunden im MVZ anbieten und in Seniorenheimen Untersuchungen.

Havelberg - Ein Ärztehaus mit 24-Stunden-Versorgung an sieben Tagen in der Woche bleibt für Havelberg in weiter Ferne. Viele Bürger wären froh, wenn sie überhaupt einen Hausarzt fänden. Von Fachärzten ganz zu schweigen.