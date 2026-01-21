Jetzt einschalten
Fünf Jahre ohne Krankenhaus Patienten in Havelberg fragen sich: Wann kommt der HNO-Arzt?
Seit mehr als drei Jahren will ein Facharzt im Ruhestand aus dem Raum Bitterfeld eine Sprechstunde in Havelberg anbieten, bislang ohne Erfolg. Was sagt die Salus dazu?
Aktualisiert: 21.01.2026, 17:31
Havelberg - Ein Ärztehaus mit 24-Stunden-Versorgung an sieben Tagen in der Woche bleibt für Havelberg in weiter Ferne. Viele Bürger wären froh, wenn sie überhaupt einen Hausarzt fänden. Von Fachärzten ganz zu schweigen.