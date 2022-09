Lückenschluss mit Hindernissen im Zentrum Halberstadts

So soll es aussehen, wenn der dritte Abschnitt der Lindenhofterrassen in Halberstadt gebaut ist.

Halberstadt - Wohnungen sollen in dem Neubau entstehen, der in der Heinrich-Julius-Straße Halberstadts eine Baulücke schließt. Dass das möglich sein wird, hatte lange Zeit kaum jemand für möglich gehalten. Denn das Grundstück hat eine Vorgeschichte.

Als im Sommer 2021 Beate Grebe, Geschäftsführerin der Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe den Kauf des Areals verkündete, war so mancher Halberstädter überrascht. War die Heinrich-Julius-Straße 2-4 doch jahrelang ein Zankapfel gewesen.

Rechtsstreit um den Abriss

Anfang 1980, also noch zu DDR-Zeiten errichtet, verfügte der der Wohnungsbaugenossenschaft WGH gehörende Block über fast keine Grundflächen ringsherum. Was mit dem Abzäunen des Bereichs deutlich wurde. Die WGH wollte im Rahmen des Stadtumbau-Programms das leerstehende Gebäude abreißen, hatte aber, so die Aussagen der Stadtverwaltung damals, zunächst keine Verpflichtung zur Wiederbebauung eingehen wollen. Weil es kaum Flächen gab, die heute zum Wohnen dazugehören – Parkplätze, Müllcontainer und Co. müssen ja auch irgendwo eingeplant werden. Der Streit mit der Stadtverwaltung gipfelte in einem zehn Jahre andauernden Rechtsstreit, damit die Stadt das Fördergeld für den Abriss an die WGH weitergibt. Erst 2017 endete der Streit, die WGH riss den Block 2018 ab. Konkrete Zukunftspläne für das Areal mitten im Stadtzentrum wurden nicht bekannt.

Überraschender Verkauf

Als das städtische Wohnungsunternehmen HaWoGe 2014 mit seinen ersten Planungen für das im Oktober 2016 begonnene Neubauprojekt Lindenhof-Terrassen entlang der Kühlinger Straße begann, habe man schon damals „um die Ecke gedacht“, erinnert sich Beate Grebe. Aber das sei reine Gedankenspielerei gewesen, auch aufgrund der unterschiedlichen Besitzverhältnisse.

Es blieb lange unklar, ob es zu einer Weiterführung des Bauprojektes über das Eckhaus Heinrich-Julius-Straße 1 hinaus kommen wird. Weshalb zunächst nur die ersten beiden Abschnitte der Lindenhof-Terrassen geplant und gebaut wurden.

Sechs Jahre Bauzeit, 167 Wohnungen, ein Wohncafé und sieben Gewerbe-Einheiten später ist klar – es geht weiter. Im Mai vergangenen Jahres verkaufte die WGH das betreffende Grundstück an die HaWoGe, die wiederum eine Fläche am Paulsplan an die Genossenschaft veräußerte.

Formensprache beibehalten

Dass es zu dieser Einigung der beiden großen Wohnungsunternehmen gekommen ist, war Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) gestern Vormittag beim symbolischen Spatenstich ein Extra-Dankeschön wert – gerichtet an die WGH-Vorstände Frank Adelsberger und Peter Schubert sowie an HaWoGe-Chefin Beate Grebe. „Diese Lücke hier im Zentrum nicht zu schließen, wäre ein städtebaulicher Frevel“, so Szarata.

Schon im Mai 2021 hatte Beate Grebe angekündigt, die moderne, großstädtisch anmutende Formensprache der Lindenhofterrassen auch auf der Westseite des Wohngebietes fortsetzen zu wollen. Wobei die Planer um Steffen Lauterbach vom Architekturbüro arc vor mehreren neuen Anforderungen standen.

Zwar muss das Gebäude nicht auf Bohrpfählen gegründet werden, wie es bei den Häusern der ersten beiden Bauabschnitte erforderlich war. Aber es ist ein Höhenversprung zwischen den beiden bestehenden Gebäuden zu überwinden.

Eine komplette Geschosshöhe liegt zwischen der Oberkante des Eckhauses und dem Wohnblock Heinrich-Julius-Straße 5. Gelöst werden soll dieses Problem mit einer Zweiteilung des Neubaus. In der Mitte wird ein Treppenhaus samt Aufzug entstehen. Und im Treppenhaus führt auf jedem einzelnen Absatz der Weg in eine Etage einer der Gebäudehälften.

Risiken kalkulierbar

35 Wohnungen entstehen, alles Drei- und Vier-Raum-Wohnungen. Bislang hatte die HaWoGe vor allem auf kleinere Wohneinheiten gesetzt. So sind in den ersten beiden Bauabschnitten 150 der 167 Wohnungen Zwei-Raum-Wohnungen. Bereits dort habe man einen wachsenden Bedarf an größeren Wohnungen registriert, erklärt Beate Grebe., „Oft sind es Menschen, die im Umland ein Haus hatten und jetzt in die Stadt ziehen wollen. Da reicht eine Zwei-Raum-Wohnung nicht.“

Fertig sein soll das Haus Ende 2024. Und was ist mit den aktuell steigenden Baupreisen? „Wir sind sicher, dass die Risiken überschaubar sind, die wir eingehen. Auch, weil wir weiter mit den Firmen zusammenarbeiten, die in den vergangenen Jahren hier tätig waren.“ Die kennen die Anforderungen und mancher Betrieb habe mit Blick auf den Folgeauftrag rechtzeitig Material eingekauft. Kommentar