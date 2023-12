Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Badersleben - „Eine offizielle Gründungsurkunde haben wir leider nicht – aber wir berufen uns auf die erste schriftliche Erwähnung“, erklärt Michael Gläser vom Badersleber Männerchor. Diese stamme aus dem Oschersleber Kreisblatt und kündige den Chor bei einem Konzerthinweis auf der Huysburg an. „Das war 1847“, so Gläser, „und das haben wir als Gründungsjahr angenommen.“ Das Jahr sei dann auch in den Namen des Chores geflossen, der also Männerchor Badersleben 1847 heiße.