Seit Montag werden in Halberstadt Medizin-Studenten ausgebildet. Mit einem Festakt im Rathaus wurde der Medizin-Campus in Halberstadt eingeweiht. Ein wichtiger Schritt, um dem Ärztemangel entgegenzuwirken und die medizinische Bildung zu erweitern.

Medizin-Studium in Halberstadt: Nach dem Festakt zum Start des Medizin-Campus in Halberstadt gingen die Studenten zur Straßenbahnhaltestelle am Holzmarkt, um mit einer Sonderfahrt zum K6-Seminarhotel zu gelangen, wo die Vorlesungen und Seminare stattfinden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - Im Ausland zu studieren, sei heutzutage an sich nichts Ungewöhnliches, sagt Prof. Robert Bernat, Fachbereichsleiter an der Medizinischen Fakultät in Osijek. Aber einen deutschsprachigen Studiengang zu haben, der sowohl in Kroatien als auch in Deutschland stattfinde, sei einmalig.