Sicherheit im Harz Teurer als geplant: Mehrkosten für Aspenstedts Feuerwehrfahrzeug - kann sich Halberstadt das leisten?

Halberstadt investiert in ein neues Feuerwehrfahrzeug für Aspenstedt – doch es gibt Schwierigkeiten. Eine Abschlagsrechnung kam früher als gedacht – und die Mehrwertsteuer wurde vergessen. Jetzt kostet die Anschaffung deutlich mehr als geplant.