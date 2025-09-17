EIL:
Sicherheit im Harz Teurer als geplant: Mehrkosten für Aspenstedts Feuerwehrfahrzeug - kann sich Halberstadt das leisten?
Halberstadt investiert in ein neues Feuerwehrfahrzeug für Aspenstedt – doch es gibt Schwierigkeiten. Eine Abschlagsrechnung kam früher als gedacht – und die Mehrwertsteuer wurde vergessen. Jetzt kostet die Anschaffung deutlich mehr als geplant.
Aktualisiert: 17.09.2025, 12:10
Aspenstedt/Halberstadt. - Solche Ausgaben müssen langfristig geplant werden, schließlich kosten die großen Feuerwehrfahrzeuge gut eine halbe Million Euro. Halberstadt hat diesbezüglich seine Hausaufgaben gemacht. Dennoch gibt es jetzt Probleme.