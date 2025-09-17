Der Haldensleber Johannes Lachmund, deutscher Pilot und Zeitzeuge des Zweiten Weltkriegs, ist im Fokus der Recherchen des Militärhistorikers Kyle Nappi und eröffnet Einblicke in wenig beleuchtete Kapitel der Militärgeschichte.

Johannes Lachmund hat schon seit seinem 5. Lebensjahr vom Fliegen geträumt.

Haldensleben. - Dass Geschichte keine Grenzen kennt, zeigt sich am Beispiel des Haldenslebers Johannes Lachmund. Mit einem Volksstimme-Beitrag zu seinem 102. Geburtstag, in dem er unter anderem von seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg berichtete, erregte er internationale Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite des Atlantiks wurde der unabhängige Forscher und Militärhistoriker Kyle Nappi auf den Veteranen aufmerksam.