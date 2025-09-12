Aller guten Dinge sind drei, deswegen laden der ADFC und die Kirchengemeinde Halberstadt erneut zu einer Genießer-und Pilgertour ein. Das erwartet die Teilnehmer am 14. September auf der Tour durch den Vorharz.

Mit dem Fahrrad die Gegend um Halberstadt genießen - und Dieben das Handwerk legen

Die Moritzkirche in Halberstadt bietet nicht nur regelmäßige Öffnungszeiten. Gemeinsam mit dem ADFC Harz werden auch besondere Radtouren organisiert.

Halberstadt. - Am 14. September ist der Tag des offenen Denkmals. Das ist für die Kirchengemeinde Halberstadt und den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Grund genug, wieder auf eine gemeinsame Radtour zu gehen. Genießen und Gedenken stehen dabei im Vordergrund. Aber nicht nur.