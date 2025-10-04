Fahrradtouren erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Auch Manfred Schank ist auf diese Art unterwegs - gut 1.000 Kilometer durch Deutschland. Warum er das tut und was das mit Heimatgeschichte zu tun hat.

Mit dem Fahrrad von Nienburg über Nienburg nach Nienburg

Haus Nienburg. - Manfred Schank ist 60 Jahre alt und kommt aus Nienburg an der Weser. Aktuell befindet er sich auf einer gut 1.000 Kilometer langen Tour durch Deutschland, die ihn auch in die Huy-Region führt.