An der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 84 durch Huy-Neinstedt wird bereits seit einigen Monaten gebaut. Die Vollsperrung sorgt für weite Umwege. Wie ist der Stand der Dinge an der Baustelle?

Die Ortsdurchfahrt der L 84 in Huy-Neinstedt ist nmoch immer eine Baustelle.

Huy-Neinstedt. - Seit einem halben Jahr wird die Ortsdurchfahrt Huy-Neinstedt komplett saniert. In drei Bauabschnitten wird hier anderthalb Jahre lang für gut vier Millionen Euro die Straße erneuert.

„Die Baumaßnahme läuft soweit nach Plan“, erklärt Michael Schanz, Regionalbereichsleiter West der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt. „Die Problemstellungen, die sich zwangsläufig beim Kanalbau ergeben, werden durch die Projektbeteiligten in der Regel zügig abgearbeitet. Somit gibt es hier derzeit keine Verzögerungen. „

In Huy-Neinstedt bereits erste Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt beginnen können

Der erste Bauabschnitt sei bereits weit fortgeschritten, so Schanz. Der Kanalbau ist bereits abgeschlossen, die Bord- und Gossenanlage stehen, die Asphalttragschicht in zwei Lagen ist verbaut, die Kabel für die Beleuchtung und die Glasfaserkabel in den Nebenanlagen sind verlegt. Die Nebenanlagen selbst werden aktuell ausgebaut.

Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den Anwohnern in Huy-Neinstedt habe man parallel bereits mit dem Kanalbau im zweiten Bauabschnitt beginnen können, um so einen schnelleren Baufortschritt in kürzerer Zeit zu erreichen, so Schanz weiter.