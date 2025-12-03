Immer mehr Auflagen, immer mehr Zuschüsse. Der öffentliche Personennahverkehr wird immer teurer. Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) hält dennoch an ihm fest - und hat Ideen für die Zukunft.

Passende Takte, gute Anbindungen und sinnvolle Takte. So will Oberbürgermeister Daniel Szarata den ÖPNV in Halberstadt zukunftsfest machen.

Halberstadt- - Die Kosten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) laufen den Aufgabenträgern davon. Der Zuschuss zum Stadtverkehr in Halberstadt wächst und in diesem Jahr wird die stadteigene Halberstädter Verkehrs-GmbH (HVG) wohl einen Zuschuss in Höhe von 1,7 Millionen brauchen. Für Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) sind es externe Gründe, die den Zuschussbedarf anschwellen lassen.