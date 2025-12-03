Verkehr im Harz Mit Qualität will Halberstadt den Personennahverkehr sichern
Immer mehr Auflagen, immer mehr Zuschüsse. Der öffentliche Personennahverkehr wird immer teurer. Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) hält dennoch an ihm fest - und hat Ideen für die Zukunft.
Halberstadt- - Die Kosten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) laufen den Aufgabenträgern davon. Der Zuschuss zum Stadtverkehr in Halberstadt wächst und in diesem Jahr wird die stadteigene Halberstädter Verkehrs-GmbH (HVG) wohl einen Zuschuss in Höhe von 1,7 Millionen brauchen. Für Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) sind es externe Gründe, die den Zuschussbedarf anschwellen lassen.