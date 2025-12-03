In Velsdorf wartet am 6. Dezember ein Weihnachtsmarkt mit festlicher Musik der Wegenstedter Bläser, Kinderliedern, einem Märchen, Leckereien und Glühwein auf Besucher.

Marcel Sawallich war im vergangenen Jahr in die Rolle der Prinzessin geschlüpft. Die blonde Schönheit traf im Wald die Häsin, gespielt von Hannah Ernst.

Velsdorf - Der Weihnachtsmarkt in Velsdorf findet am Sonnabend, 6. Dezember, statt. Alle großen und kleinen Velsdorfer sind zum Weihnachtsmarkt am „Haus Isernhagen“ eingeladen.

Los geht es um 14.30 Uhr mit heißem Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und Gebäck. Ab 15 Uhr werden Weihnachtslieder von Kindern gesungen. Um 15.30 Uhr können alle Gäste ein Weihnachtsmärchen genießen – jedes Jahr bringen die Bewohner von Velsdorf ihr eigenes kleines Märchen auf die Bühne. Dies hat sich herumgesprochen, der Andrang ist in jedem Jahr groß. Ab 17 Uhr erklingt dann die stimmungsvolle Musik der „Wegenstedter Bläser“.

Programm und Höhepunkte auf Weihnachtsmarkt in Velsdorf

Für Speisen und Getränke ist auch gesorgt: Es gibt herzhafte Leckereien aus dem Topf, Schmalzstullen, Waffeln sowie warme und kalte Getränke. Die Besucher werden gebeten, eigene Glühweintassen mitzubringen.

Sylvia Knispel spazierte im vergangenen Jahr mit ihren Kindern Maike und Merle durch den Märchenwald. Foto: Anett Roisch

Und wer weiß – vielleicht schaut auch der Weihnachtsmann persönlich vorbei. Die Organisatoren freuen sich schon sehr auf Gäste von nah und fern.