Die Kalkulationen waren optimistisch, die Wirklichkeit ist nüchterner. Magdeburgs Zoo hat weniger Besucher als erwartet. Jetzt muss die Stadt draufzahlen – und das nicht zu knapp.

Raubtierfütterung für die jungen Tiger im Magdeburger Zoo. Die Besucherzahlen bleiben hinter den Erwartungen zurück.

Magdeburg. - Er ist ein beliebtes Ausflugsziel, kommt aber nicht ohne Zuschüsse aus: Magdeburgs Zoo braucht mehr Geld. Im nächsten Jahr muss die Stadt zusätzlich 400.000 Euro - und damit insgesamt fast 4 Millionen Euro - in den Zoo stecken. Und das hat vor allem einen entscheidenden Grund.