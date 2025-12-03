weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Millionen-Zuschuss für beliebtes Ausflugsziel: Magdeburger Zoo braucht mehr Geld: Stadtrat vor richtungsweisender Entscheidung

Die Kalkulationen waren optimistisch, die Wirklichkeit ist nüchterner. Magdeburgs Zoo hat weniger Besucher als erwartet. Jetzt muss die Stadt draufzahlen – und das nicht zu knapp.

Von Sabine Lindenau 03.12.2025, 06:00
Raubtierfütterung für die jungen Tiger im Magdeburger Zoo. Die Besucherzahlen bleiben hinter den Erwartungen zurück.
Raubtierfütterung für die jungen Tiger im Magdeburger Zoo. Die Besucherzahlen bleiben hinter den Erwartungen zurück. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Er ist ein beliebtes Ausflugsziel, kommt aber nicht ohne Zuschüsse aus: Magdeburgs Zoo braucht mehr Geld. Im nächsten Jahr muss die Stadt zusätzlich 400.000 Euro - und damit insgesamt fast 4 Millionen Euro - in den Zoo stecken. Und das hat vor allem einen entscheidenden Grund.