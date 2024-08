Halberstädter Familien, Vereine, Firmen und Politiker sind dazu aufgerufen, sich so oft wie möglich aufs Fahrrad zu schwingen. Erstmals beteiligt sich die Stadt am Statdradeln. Was es mit der Aktion auf sich hat.

Mitfahrer für Premiere gesucht: Halberstadt nimmt an der Fahrrad-Aktion Stadtradeln teil

Halberstadt. - Wo ist Halberstadt fahrradfreundlich, wo nicht? Wo lauern Schlaglöcher und unübersichtliche Überwege? Ab morgen sind die Erfahrungen von Halber-städter Radlern gefragt.

Im Rahmen des Parkfests in den Spiegelsbergen startet die Stadtradeln-Aktion - zum ersten Mal in Halberstadt. „Mit der Auftaktveranstaltung sind alle Bürger aufgerufen, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Rad zurückzulegen und Kilometer für die Kommune zu sammeln“, heißt es in der Einladung. „Mit diesem Event setzt Halberstadt ein starkes Zeichen für den Klimaschutz und die Verkehrswende.“

Wie Halberstadts Verkehrsplaner Martin Habsick ergänzt, ist die Teilnahme mit dem E-Bike, dem klassischen Fahrrad und per Rollstuhl möglich. Kinder dürfen auf ihren Laufräder mitmachen. Ganz besonders sind auch Politiker aufgerufen, sich zu beteiligen, betont er. „Sie sind schließlich die Entscheidungsträger, wenn es um die Entwicklung der Infrastruktur geht.“

Stadtradeln Halberstadt: Vorschläge und Kritik für Radwegpläne

Während sich Bürger – ob einzeln oder als Gruppe – online unter www.stadtradeln.de/halberstadt anmelden können, sollen sich Parlamentarier direkt an Habsick wenden, unter Telefon (0 39 41) 55 16 20 oder per E-Mail an stadtradeln@halberstadt.de. Anmeldungen sind auch nach Aktionsstart noch möglich.

Zur Teilnahme wird zudem die kostenfreie Stadtradeln-App benötigt, die im Google Play Store oder App Store erhältlich ist. „Während der Aktion werden anonymisierte Daten gesammelt, die uns zur Verfügung stehen. Zum Beispiel zu Problemstellen und zu Stellen, an denen neue Radwege notwendig sind“, berichtet Habsick. Die Kritik und die Vorschläge sollen dann in die Verkehrsplanung der Stadt einfließen, sofern sie umsetzbar sind.

Das Treten in die Pedale lohnt sich noch aus einem weiteren Grund: Für die fahrradaktivsten Teilnehmer und Kommunen gibt es Preise zu gewinnen. Die Aktion endet am 23. August.