Knatternde Motoren, viel Leder und noch mehr „Benzin-Gespräche“ werden am Samstag das Geschehen in Eilsdorf bestimmen. Es ist wieder Bikertreffen im kleinen Huy-Ort. Was die Besucher und Teilnehmer erwartet.

Motorisiert auf zwei Rädern: Was die Motorradfreunde Huy für ihr Bikertreffen planen

Eilsdorf - Die Leidenschaft für Motorräder und die Freude am gemeinsamen Fahren vereint die Motorradfreunde Huy, die sich nach einem ersten Treffen im Jahr 2000 schon 2001 zu einem Verein zusammenschlossen.

„Aktuell sind wir 22 Mitglieder“, berichtet Vizepräsident Heiko Wagner. „Dabei sind Männer, aber natürlich auch Frauen, aus Halberstadt, Schwanebeck, Emersleben, Groß Quenstedt und vielen Huy-Orten.“ Das älteste Mitglied zähle dabei stolze 77 Jahre.

Stammtisch, Ausfahrten und Treffen

Alle vier Woche treffe man sich beim vereinseigenen Stammtisch zum Schwatzen und gegenseitigen Austausch. Und auch gemeinsamen Ausfahrten werden regelmäßig unternommen, zum Beispiel zu Bikertreffen anderer Vereine, für die man mitunter schon einmal bis nach Polen fahre.

„Das Jahreshighlight ist aber natürlich unser eigenes Treffen“, erklärt Martin Wiedenbach im Namen aller Mitglieder. „Das machen wir schon seit sehr vielen Jahren und wollen es auch in diesem Jahr wieder stattfinden lassen.“

Aus organisatorischen Gründen und in der Hoffnung auf besseres Wetter habe man den Zeitpunkt in diesem Jahr vom Frühjahr in den Sommer verlegt und sich für den kommenden Samstag, 29. Juli, entschieden.

„Dieses Mal ist unser Treffen wieder am Teich an der Feuerwehr hier in Eilsdorf“, erläutert Heiko Wagner. „Da waren wir schon mal und das ist von der Größe her genau richtig.“

Zu Spitzenzeiten seien früher mehr als 400 Motorräder beim Treffen dabei gewesen, doch diese Zeiten seien vorbei, weiß Martin Wiedenbach. „Mittlerweile sind wir so bei knapp 100.“ Woran das liege, wisse er nicht – vielleicht weil die Zahl der Treffen mit der Zeit stetig zugenommen habe, vielleicht aber auch, weil es einfach weniger Motorradfahrer gebe. „Das ist aber auch gar nicht wichtig – wir freuen uns über jeden Einzelnen, der kommt“, erklärt er.

Anreise bereits am Freitag möglich

„Wer möchte, kann auch bereits am Freitag anreisen, um zu zelten oder zu campen“, lädt der Vizepräsident ein. „Los geht es dann am 29. Juli ab 10 Uhr.“

Um 13 Uhr startet dann die gemeinsame Ausfahrt am Teich, die – mit Pause – rund 100 Kilometer durch die Region führt. Anschließend soll das Treffen bei einem gemütlichen Beisammensein am Teich ausklingen. „Hierzu sind ausdrücklich nicht nur Biker eingeladen“, so Wagner. „Jeder ist willkommen.“

Ein DJ wird musikalisch umrahmen, Feuerschalen am Abend sorgen für gemütliche Stimmung und auch für das leibliche Wohl sei natürlich gesorgt.

Am darauffolgenden Wochenende Anfang August stehe dann eine weitere Vereinstradition auf dem Programm: „Da fahren wir als Familienwochenende mit Kind und Kegel wieder an den Löderburger See, wo wir Bungalows gemietet haben“, erzählt Martin Wiedenbach. „Das machen wir schon seit ungefähr 15 Jahren, dieses Mal mit rund 20 Mann – das ist jedes Mal toll.“