Feuer in Groß Quenstedt Nach Brand in Altenheim im Harz: 83-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen

Das Feuer in einer Anlage für betreutes Wohnen am Montagabend (24. März) in Groß Quenstedt im Harzkreis hat ein tragisches Ende gefunden: Ein Bewohner erlag seinen schweren Brandverletzungen. Die Polizei ermittelt zur Ursache der Tragödie. Was bislang bekannt ist.