Dingelstedt/Huy-Neinstedt - „Ich selbst und auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren am Wochenende nach dem Brand vor Ort in Huy-Neinstedt – und da war uns allen sofort klar: Hier müssen wir handeln und irgendwie helfen und unterstützen“, berichtet Huy-Bürgermeister Maik Berger (SPD) zum Fall der Familie Gebhardt in Huy-Neinstedt (siehe Nach Brand in Huy-Neinstedt steht Familie vor einem Trümmerfeld ). „Bei dem Brand in Eilenstedt im Frühjahr haben wir ja damals auch ein Spendenkonto für die Familie eingerichtet – und das haben wir jetzt hier auch wieder gemacht. Das ist ja sonst auch schwierig, wer soll das sonst machen und organisieren?“