Familie Gebhardt aus Huy-Neinstedt steht nach einem Brand am Wochenende vor einem Trümmerfeld. Der Großteil des Hauses ist durch Feuer, Rauch oder Löschwasser zerstört. Wie die aktuelle Lage ist und wie es weitergehen soll.

Nach Brand in Huy-Neinstedt: Was sagt die Familie?

Huy-Neinstedt - Seit Samstagmittag ist für Familie Gebhardt nichts mehr, wie es war. Am Mittag brach in dem von ihnen bewohnten Gebäude in Huy-Neinstedt ein Feuer aus (wir berichteten) – mit verheerenden Folgen.