Osterwieck. - Eigentlich ist das Deutsche Rote Kreuz eine derjenigen Organisationen, die in Not geratenen Menschen hilft. Jetzt ist die Osterwiecker DRK-Bereitschaft selbst in eine Notsituation geraten. Bis auf die geretteten Fahrzeuge ist am Sonnabend beim Großbrand einer Lagerhalle, in der sie ihre Garage hatten, quasi alles verbrannt, was sich die ehrenamtlich tätigen Sanitäter und Katastrophenschützer aufgebaut hatten.

„Die Bereitschaft Osterwieck bleibt einsatzfähig“, betonte Bernd Bergmann, der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Quedlinburg-Halberstadt, im Volksstimme-Gespräch.

Wichtiges Sanitätsmaterial werde kurzfristig beschafft. Dankbar sei er dem Unternehmen im früheren Druckereigebäude, dass es noch am Wochenende unkompliziert Platz für die Fahrzeuge bereit gestellt habe. Man sei aber in der kurzen Zeit noch nicht dazu gekommen, um zum Beispiel zu besprechen, wie lange das DRK dort bleiben könne. Aktuell sei der Kreisverband noch dabei, die ganzen Verluste zusammenzutragen und zu beziffern.

Bernd Bergmann machte auf die emotionale Bindung der 15 Osterwiecker Rotkreuzler an das von ihnen mit viel Eigenleistung geschaffene Quartier aufmerksam, das nun am Wochenende ein Raub der Flammen wurde. Auch banale Dinge wie Schränke und andere Möbel müssten für eine neue Unterkunft organisiert werden.

Weil es schon Anfragen aus der Bevölkerung gab, wie den Osterwiecker Sanitätern geholfen werden kann, habe man beim DRK-Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt ein Spendenkonto eingerichtet. „Das hilft den Kameraden vor Ort“, erklärte Bernd Bergmann. Sie hatten nicht wenige der jetzt verbrannten Ausrüstungsgegenstände für ihre Einsätze auch mit eigenen Mitteln angeschafft.

50 Akteure umfasst die DRK-Kreisbereitschaft an drei Standorten. Mit ihren 15 Akteuren sei Osterwieck eine feste Größe. Sie seien nicht nur im Katastrophenschutz und bei Absicherungen von Veranstaltungen aktiv, sondern auch bei Großschadenslagen aktiv, wie vor drei Jahren im Ahrtal, machte Bergmann aufmerksam.

Das Spendenkonto ist bei der Harzer Volksbank eingerichtet:

DRK-Kreisverband QLB/HBS e.V.

DE65 8006 3508 2002 7206 00

GENODEF1QLB

Verwendungszweck: Feuer Osterwieck

Spendenquittungen können auf Wunsch ausgestellt werden.