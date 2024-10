Einwohner in Sorge Nach Schafrissen nahe Halberstadt: Ist der Wolf eine Gefahr für Haustiere und die Bewohner des Halberstädter Tiergartens?

Mindestens ein Wolf soll am Stadtrand von Halberstadt aktiv sein. Was bedeutet das für die Einwohner der Harz-Stadt? Sind ihre Haustiere in Gefahr, müssen Grundstücke nun gesichert werden? Was müssen Spaziergänger beachten und wie können Schafe, Ziegen und Kängurus im Tiergarten Halberstadt geschützt werden?