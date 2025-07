Dingelstedt. - Es ist wieder soweit: Das nächste Sofakonzert in Dingelstedt steht an.

Am Samstag, 19. Juli, kann auf dem Magdalenenhof von Claudia Christ-Steckhan und Thomas Steckhan in der Alten Kirchstraße 161 wieder Livemusik in kleinem Rahmen genossen werden.

Gefühlvolle Musik erklingt in Dingelstedt

Dieses Mal ist das „Christian Lötters Duo“ aus Münster zu Gast im Huy, das einfühlsame deutsche Texte, virtuoses Gitarren- und gefühlvolles Klavierspiel vereint, wie es seitens der Veranstalter heißt.

Das Duo, bestehend aus Christian Lötters und Thomas Lehmkühler, präsentiere seine teils zweistimmigen Lieder mit Hingabe und schaffe eine träumerische, nachdenkliche Atmosphäre voller Mitmenschlichkeit und Achtsamkeit, heißt es weiter. Ihre Musik, von Balladen bis mitreißenden Melodien, berühre durch Authentizität und Emotionalität Menschen aller Altersgruppen.

Duo setzt auf musikalische Mitmenschlichkeit

Das erst im April 2025 veröffentlichte aktuelle Album "Leuchtest von allein" ist das fünfte Album der beiden in Nordrhein-Westfalen beheimateten Musiker, „und es dreht sich um eine einfache, aber wichtige Botschaft: Du bist gut so, wie du bist“, so das Duo. „Mit Gitarre, Piano und zweistimmigem Gesang erzählen wir Geschichten, die uns bewegen – von der Gesellschaft, von Veränderungen, von dem, was uns als Menschen verbindet. Wir nennen das 'musikalische Mitmenschlichkeit' – Musik, die berührt, nachdenklich macht und trotzdem leicht im Herzen liegt.

Wie immer gilt: Der Eintritt ist frei, aber nicht umsonst. Die Künstler werden über die „Hutgage“ entlohnt. Für Getränke ist gegen eine Spende ebenfalls gesorgt - „davon finanzieren wir auch weitere Unkosten, wie zum Beispiel die Gema“, sagt Veranstalter Thomas Steckhan.

Los geht es am 19. Juli um 20 Uhr. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung an sofakonzerte@huy.one zwingend erforderlich.