Veranstaltungen im Harz Nachtwache will mit heißen Beats ein Wasserschloss aus dem Dornröschenschlaf wecken
Das Wasserschloss Westerburg im Landkreis Harz ist ein zu schöner Ort, um weiter im Dornröschenschlaf zu verharren. Der Verein Dorffreunde Pabstorf setzt deshalb auf eine neue Veranstaltungsreihe. Start ist am 24. Februar 2026.
22.01.2026, 18:15
Westerburg. - Seit Jahrhunderten thront das Wasserschloss Westerburg zwischen Rohrsheim und Dedeleben im Landkreis Harz. Ein idyllischer Ort. Zu schön, um weiter im Dornröschenschlaf zu verharren, sagt Niklas Hafemann.