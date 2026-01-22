weather heiter
Das Wasserschloss Westerburg im Landkreis Harz ist ein zu schöner Ort, um weiter im Dornröschenschlaf zu verharren. Der Verein Dorffreunde Pabstorf setzt deshalb auf eine neue Veranstaltungsreihe. Start ist am 24. Februar 2026.

Von Sabine Scholz 22.01.2026, 18:15
Mit Veranstaltungen von Techno bis Disko wollen die Dorffreunde Pabstorf die Westerburg im Landkreis Harz aus dem Dornröschenschlaf wecken.
Westerburg. - Seit Jahrhunderten thront das Wasserschloss Westerburg zwischen Rohrsheim und Dedeleben im Landkreis Harz. Ein idyllischer Ort. Zu schön, um weiter im Dornröschenschlaf zu verharren, sagt Niklas Hafemann.