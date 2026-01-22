Veranstaltungen im Harz Nachtwache will mit heißen Beats ein Wasserschloss aus dem Dornröschenschlaf wecken

Das Wasserschloss Westerburg im Landkreis Harz ist ein zu schöner Ort, um weiter im Dornröschenschlaf zu verharren. Der Verein Dorffreunde Pabstorf setzt deshalb auf eine neue Veranstaltungsreihe. Start ist am 24. Februar 2026.