Die alte Wasserburg hat viel erlebt. Nun weht erneut ein frischer Wind in der Burg mit ihrem Hotel und Gastroangebot. Dieser beschert den Gästen zu Heiligabend etwas Besonderes.

Westerburg. - Im Hotel und Restaurant Wasserschloss Westerburg gibt es einen neuen Chef: Ab sofort hält Steven Ellerhausen dort die Fäden in der Hand. Er hat viele Ideen und möchte neues Leben in die Gemäuer einziehen lassen.

Ein erster Schritt dazu war die Generalprobe des Krippenspiels der Pabstorfer Dorffreunde, die am 21. Dezember in der örtlichen Kapelle stattfand – mit großem Erfolg. „Es waren mehr als 60 Leute gekommen, so dass nicht mal alle einen Sitzplatz bekommen haben“, erzählt Niklas Hafemann, Vorsitzender des Pabstorfer Vereins. „Die Stimmung war mega und es hat alles geklappt. Und wir wurden mit sehr viel Applaus belohnt.“

Kostenloser Glühwein für alle

Bestärkt durch diese Erfahrung und die gelungene Probe, gehen die Mitwirkenden nun voller Vorfreude an die eigentliche Vorstellung am 24. Dezember um 17 Uhr in der Pabstorfer Kirche. Im Anschluss an die Probe gab es noch Gegrilltes, Glühwein und Punsch für die Anwesenden.

Letzteres soll es nun auch am 24. Dezember 2025 geben: Steven Ellerhausen lädt im Namen der Westerburg zu einem weihnachtlichen Umtrunk auf den Innenhof ein. Von 12 bis 14 Uhr können hier Glühwein und Punsch in gemütlicher Atmosphäre genossen werden – und das kostenfrei.