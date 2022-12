Nanostone in Halberstadt fertigt hochmoderne Keramikfilter

Preisgekrönte Hochtechnologie ist bei der Nanostone Water GmbH in Halberstadt Alltag. Ein Unternehmen, das weltweit unterwegs ist und expandiert.

Halberstadt - Man muss ein bisschen suchen, um den Eingang zu finden. Dabei könnte die mittelständische Firma im Halberstädter Gewerbegebiet Am Sülzegraben durchaus protzen. Doch das gehört nicht zur Firmenphilosophie in einem Unternehmen, in dem sich der Chef selbst seinen Kaffee kocht.